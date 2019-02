Leaders Cup - L'Élan Béarnais tombe d'entrée face à Levallois (87-94)

Marne-la-Vallée, France

Si on devait retenir un match raté dans cette saison de l'Élan, ce quart de finale contre Levallois figurerait sans doute en haut de liste. Alors que l'Élan Béarnais affichait son ambition de briller dans la Leaders Cup, après un an d'absence, les hommes de Laurent Vila ont chuté lourdement contre des Metropolitans pourtant affaiblis.

Départ rédhibitoire

Mais en sport, il faut toujours se méfier des équipes plus faibles... sur le papier. Car Levallois a su prendre le match en main dès la première minute de jeu et infliger un 9-2 aux Vert et Blanc. En face, l'Élan Béarnais peine à enchaîner les paniers, à former une défense efficace et à arrêter les attaques adverses.

Les points s'enchaînent pour Levallois et l'écart se creuse jusqu'à former un gouffre de 19 points d'écart à la moitié du troisième quart temps. C'est seulement là que les hommes de Laurent Vila vont décider à se réveiller et pratiquer le basket qui leur permet, en championnat, de briller. L'écart va alors se réduire, et quand les deux équipes se retrouvent à deux petits points de distance, on pense que nos Béarnais vont enfin pouvoir prendre le dessus.

Digué Diawara : « On est tombé dans le piège » Copier

Las, Levallois est bien décidé à remporter la rencontre. Sûrement plus que l'Élan Béarnais. Et ce sont les Metropolitans qui iront disputer une nouvelle rencontre ce samedi chez Disney.