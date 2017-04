Les adieux de Gaelle Skrella et Valery Demory au club de basket de Lattes-Montpellier

Le club de Basket de Lattes- Montpellier a rendu hommage à l'occasion du match aller de la demi-finale de ligue féminine face à Bourges à deux figures du club, l'entraineur Valery Demory qui part à Lyon et Gaelle Skrela, la capitaine du BLMA qui arrête sa carrière .

Une soirée d'adieux avant l'heure ! Etrange ambiance hier soir à l'issue du match aller de la demi-finale de ligue féminine de basket entre Lattes - Montpellier et Bourges , match gagné par Bourges 74 à 79, le club a rendu hommage à deux des siens , l'entraineur Valery Demory qui part à Lyon et Gaelle Skrela, la capitaine qui arrête sa carrière .

Deux tifo réalisés par les bénévoles du club ont été déployés dans les gradins alors que Valery Demory et Gaelle Skrela étaient appelés au centre du parquet . Le président René Comes leur a tout simplement dit merci, merci pour ce qu'ils ont réalisé avec le BLMA .

"Je suis contente et reconnaissante pour tout ce que j'ai vécu."Gaelle Skrela

"Je pars, c'est ma decision , mais je suis contente de ce que j'ai vécu"Gaelle Skrela

Sous les applaudissements du public , Gaelle Skrela n'a pu retenir ses larmes ."C'est ma décision d'arrêter, je ne voulais pas être un boulet pour mon équipe, dit -elle et quand on lui demande ce qu'elle retient de ses 13 années au club elle répond "que du bonheur, on est parti de rien pour arriver à tout ."( deux titres de championne de France en 2014 et 2016)et Gaelle très émue évoque ces bénévoles qu'elle a connus il y a 13 ans qui sont toujours là et elle ajoute " si on m' avait dit au début de ma carrière que je ferais tout çà, j'aurais signé tout de suite ."

"Qu'est ce que j'ai été heureux ici!" Valery Demory

" j'ai donné mais qu'est ce que j'ai reçu" Valery Demory

Hommage aussi à Valery Demory, l'entraineur des Gazelles, qui en 10 ans a fait du BLMA un des clubs majeurs du basket féminin en France. Valery Demory a tenu a saluer tous ceux qui ont participé à cette aventure, ses joueuses, le président, la ville et les habitants de Lattes, le service des sports "que j'ai fait ch...pour ouvrir le palais des sports des dimanches et qui m''a finalement confié les clefs", raconte -t-il."J'ai beaucoup donné, mais qu'est ce que j'ai reçu..."Valery Demory ajoute "on peut avoir un grand palmarès et ne pas être heureux, j'ai eu la chance de gagner des titres mais qu'est ce que j'ai été heureux ......"

L'aventure n'est pas terminée, certes le BLMA a perdu le match aller mais vendra chèrement sa peau samedi à Bourges lors du match retour pour pouvoir jouer encore un match au moins dans le palais des sports de Lattes.