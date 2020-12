Les basketteurs de Boulazac retrouvent la Jeep-Elite après sept semaines sans championnat

Le BBD joue à Levallois ce samedi 19 décembre à 17h. Les basketteurs de Boulazac n'ont disputé que trois matches en Jee-Elite cette saison, qui se sont soldés sur trois défaites face au Portel, Strasbourg et Pau, et ils ont été éliminés en 16e de finale de la Coupe de France, il y a dix jours à Orléans. Boulazac n'a pas disputé de match de championnat depuis la lourde défaite à Pau du 24 octobre dernier. A l'inverse, Levallois a remporté six des sept premiers matches de sa saison de championnat, et le Metropolotans-92 est deuxième du classement provisoire de Pro-A. Levallois est l'un des trois clubs de l'élite, avec Monaco et Villeurbanne, qui ont maintenu leurs matches depuis le début du mois de novembre. Boulazac n'a que deux matches au programme jusqu'à nouvel ordre : le déplacement de ce samedi 19 décembre à Levallois à 17h, et la réception de Monaco le samedi 26 décembre à 18h15 au Palio (matches à huis-clos).

Un pigiste médical pour remplacer Edgar Sosa

Le BBD a recruté cette semaine le meneur américain Cameron Wells (32 ans), pour remplacer Edgar Sosa pendant sa blessure à la cheville.

Le match Levallois sera sera télévisé en direct sur le site internet de la Ligue nationale de basket, et retransmis dès 16h30 ce samedi sur France-bleu Périgord, avec Francis Lacour en studios et Xavier Dalmont en direct du Palais des sports Marcel-Cerdan de Levallois-Perret.