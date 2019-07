Les basketteurs de Dijon affonteront Brindisi, Besiktas Istanbul et le PAOK Salonique

Les basketteurs de Dijon connaissent leurs adversaires en Basketball Champions League. Ils voyageront de Lituanie à l'Espagne via la Turquie, la Grèce et l'Italie.

Dijon, France

Le tirage au sort de la Basketball Champions League a révélé les adversaires des basketteurs dijonnais en Basketball Champions League.

32 équipes s’affronteront en 4 poules. Les 4 premiers de chaque groupe seront qualifiés pour les playoffs : des huitièmes, des quarts de finale et à l’issue un Final Four pour déterminer l’équipe championne.

Dnas la poule D, la JDA de Dijon affrontera les équipes de Saragosse (Espagne), Brindisi (Italie), Besiktas Istanbul (Turquie), Neptunas Klaipeda (Lituanie), le PAOK Salonique (Grèce) et deux équipes issues du tour préliminaire entre Bratislava (Slovaquie), Fribourg (Suisse), Bonn (Allemagne) d’un côté et Szombathely (Hongrie), Oradea (Roumanie) et Ventspils (Lettonie) de l’autre.