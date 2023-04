Les basketteurs de l'OLB sont de retour à CO'Met, la salle qui leur porte-bonheur !

Une chose est sûre, les basketteurs de l'OLB pourront compter sur leurs supporters ce soir à l'Aréna de CO'Met, qui ne sera pas loin encore une fois d'afficher complet. Pour cette 32ème journée de pro B, les Orléanais reçoivent Lille, un gros morceau du championnat.

ⓘ Publicité

Les Nordistes sont 4èmes au classement et donc assurés de disputer les play-offs pour la montée en Betclic Elite. Ce qui n'est pas encore le cas de l'OLB qui occupe la 8ème place, à trois journées de la fin de la saison régulière.

Victoire impérative contre Lille

Et les joueurs de Germain Castano restent sur deux défaites consécutives (à Nantes et à Antibes dimanche dernier où ils se sont inclinés 81-76) à l'extérieur. Mais ce soir, ils retrouvent l'Aréna de CO'Met où ils sont invaincus. Ils y ont joué trois matchs et se sont imposés à chaque fois.

Le capitaine de l'OLB Malela Mutuale le reconnait "nous n'avons pas perdu un seul match pour l'instant dans cette salle, ça serait bien que cela continue mais ce ne sera pas facile face cette équipe de Lille, il ne faudra pas les laisser jouer car depuis le début de saison ils le prouvent, ils ne vont rien lâcher".

La salle d'entrainement de CO'Met ce vendredi matin, tout le monde est là - Lydie Lahaix

Chacun en est conscient, il n'y a plus de calcul à faire, "peu importe la manière, il faut gagner" ajoute Malela Mutuale. En effet c'est la dernière ligne droite pour espérer accrocher les play-offs et disputer la course à la montée dans l'élite. Après le match de ce soir, il n'en restera que deux, la semaine prochaine (vendredi 5 mai) à Saint-Chamond et la semaine suivante (vendredi 12 mai) à domicile contre Vichy-Clermont.

Germain Castano, lui, a son scenario de fin de saison en tête. "On a trois matchs dont deux à domicile, dans ce tour de play-offs, mais c'est mon histoire, je me fais une histoire à moi d'accord ?! On a l'avantage du terrain et il faut prendre les deux matchs à domicile si tu veux aller en quarts de finales, voilà c'est pas plus compliqué que ça" assure l'entraineur orléanais, "maintenant si tu veux aller en play-offs, il faut battre ce genre d'équipe là".

"Il faut le jouer et il faut le prendre"

L'adversaire du soir est particulièrement costaud poursuit Germain Castano, "ils ont un grand qui fait presque 2m15 gros scoreur et gros rebondeur, ils ont un espagnol qui créé beaucoup de jeu, ils ont des joueurs sans complexe qui font une bonne saison, c'est la deuxième meilleure attaque du championnat, c'est une équipe qui court, il va falloir qu'on montre de vraies vertus défensives, c'est là dessus que le match va se jouer. Je suis excité de voir mon équipe contre cette équipe".

L'OLB sera donc en mode "warrior" ce soir. Jean-Michel Mipoka, l'ailier fort de cette équipe qui a fait son grand retour la semaine dernière à Antibes, se régale à l'idée de disputer les play-offs. "Il faut que l'on conserve cet avantage qu'on peut avoir à domicile, parce que quand les play-offs vont arriver, il faudra qu'on soit une vraie menace et que les autres équipes comprennent que ce ne sera pas facile de venir gagner ici".

Mbida et Jackson ne joueront pas

Pour ce qui est de l'effectif, l'intérieur Junior Mbida ne jouera pas encore ce soir, il n'est pas complètement remis de sa longue blessure, il devrait en revanche être opérationnel vendredi prochain à Saint-Chamond. Quant à Jarred Jackson, le meneur de jeu franco-canadien, il ne devrait pas jouer non plus, c'est trop tôt par rapport à sa blessure à la main, contractée il y a quinze jours à Nantes.

OLB-Lille, le match est à vivre en direct à partir de 20h sur FRANCE BLEU ORLEANS avec Arnaud Roszak aux commentaires.