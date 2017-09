Les basketteurs de Pro A de retour sur les parquets, Dijon débute à domicile face à Châlons-Reims

C'est reparti pour la Pro A de basket! La 1ère journée c'est ce vendredi soir: Le Portel accueille Cholet, Strasbourg se déplace à Antibes et surtout... Dijon reçoit l'équipe de Châlons-Reims au Palais des Sports.

La JDA, 13e sur 18, à l'issue de la dernière saison régulière, maintenue dans les ultimes journées du championnat, va essayer de faire mieux pour ce nouvel opus, cette saison 2017/2018 de Pro A. Malgré un effectif renouvelé à 80% -seuls deux joueurs: Jacques Alingué et Axel Julien sont restés au club- et une équipe très jeune le but cette année sera de se maintenir plus rapidement que l'an passé et pourquoi pas aller chiper une place en playoffs. Ce qui serait un petit exploit.

Pourquoi pas une sélection en équipe de France pour Axel Julien

Capitaine de la JDA, le meneur Axel Julien, enchaîne une troisième saison à la JDA. Sur un plan personnel il table sur une très probable sélection en équipe de France A dans les semaines qui viennent. C'est pour cela qu'il est resté à Dijon. Sur le plan collectif il espère faire une belle saison et ça commence par une victoire avec Dijon ce vendredi soir face à Châlons-Reims. "Cela va être un match pas facile à gérer, parce que il y a plein de nouveautés, nous on a une nouvelle équipe, on ne connaît pas très bien cette équipe de Châlons qui a pas mal changé elle aussi... Les premiers matchs sont toujours un peu particulier. Maintenant on a la chance de jouer à domicile, on va essayer de profiter de cela pour remporter le match et commencer par une victoire cette saison (...) il n'y a aucune raison que ça penche en notre défaveur".

Axel Julien, meneur et capitaine de la JDA, il enchaîne une troisième saison consécutive avec Dijon © Radio France - Thomas Nougaillon

Valentin Bonote, meilleur scoreur de Pro B la saison dernière, espère se faire un nom en Pro A

Nouvel arrière de la JDA, Valentin Bigote, 1m96, avait fini meilleur marqueur de Pro B avec Nantes l'an passé. La JDA l'a fait signer pour une saison espérant mettre en valeur ses belles qualités de scoreurs. Valentin Bigote, qui de son côté a très envie de faire son trou en Pro A, espère commencer son aventure Dijonnaise par une victoire ce vendredi. "On a fait une bonne pré-saison, on s'est bien préparés pour ce match et il faut qu'on le gagne d'autant qu'après on va à Gravelines et à Gravelines ce n'est pas évident d'aller gagner". Une équipe de la JDA forcément en phase de rodage "c'est vrai que c'est un premier match, peut-être qu'on manque d'expérience, mais je pense qu'on a un jeu qui peut fatiguer l'adversaire, après on ne se prend pas la tête, on va se donner à fond, on verra bien ce que ça va donner!"

Valentin Bigote - meilleur marqueur français de Pro B - sera à #Dijon la saison prochaine ! https://t.co/ryc59GCTlF#ProApic.twitter.com/ZDn4GuIwb2 — JDA Dijon Basket (@jdadijonbasket) June 23, 2017

Valentin Bigote veut se faire un nom en Pro A en mettant au service de son nouveau club ses talents de scoreur, cet arrière natif du Nord arrive de Nantes en Pro B © Radio France - Thomas Nougaillon

Laurent Legname à la tête d'une pouponnière

Laurent Legname, l'entraîneur de la JDA, se retrouve à la tête d'une équipe très jeune, l'une des plus jeunes du championnat en moyenne d'âge. Il a pu constater les qualités de ses garçons durant la phase de préparation qui vient de s'achever "c'est une équipe qui est très jeune qui apporte de la fougue, de l'enthousiasme, du dynamisme, une équipe très joueuse". Mais la JDA version 2017/2018 a aussi ses défauts "c'est une équipe qui tombe aussi dans la frustration, qui est assez immature, qui manque d''expérience. Cela peut aller très vite dans un sens comme dans l'autre". Pour Laurent Legname, en somme, il est urgent d'attendre pour voir ce que cette formation a vraiment dans le ventre "on est dans l'expectative concernant le potentiel de cette équipe, on verra cela au fur et à mesure du championnat".

Laurent Legname, coach de la JDA, prend le départ de cette nouvelle saison avec un effectif renouvelé à 80%, malgré tout, il espère un maintien rapide et pourquoi pas une place en playoffs © Radio France - Thomas Nougaillon

JDA / Châlons-Reims, coup d'envoi de cette 1ère journée de Pro A à 20h30 ce vendredi soir. Samedi, le champion de France en titre, l'Elan-Chalon reçoit Pau-Orthez à 18h30 dans son antre du Colysée.