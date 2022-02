Les basketteurs de Saint-Chamond veulent renouer avec la victoire face à Boulazac

Depuis une semaine le SCBVG est de retour sur terre. Battus pour la première fois à domicile (par Saint-Quentin) le week-end dernier puis étrillé à Antibes, les Couramiaux vont tenter de rallumer la flamme ce vendredi soir à la maison face à Boulazac. La première place c'est en revanche beaucoup plus anecdotique pour l'entraineur Alain Thinet : "La première place il faut l'oublier. C'était peut-être un fardeau trop lourd pour nos frêles épaules. L'objectif est de rester en haut. Cela passe par une victoire. Plus on aura de victoires plus vite on pourra atteindre les Playoff. L'objectif est là".

La trêve devrait permettre aux Couramiaux de se régénérer

Charge au Bazoo Cats de relancer la machine. Un effort en forme de dernier coup de collier avant une trêve de trois semaines et quelques jours de vacances très attendus. "On sent depuis quinze jours que l'on est en dedans reconnait le capitaine Jonathan Hoyaux. C'est dur mentalement et physiquement et on a pas mal de bobos. On a qu'une envie c'est que cette trêve arrive. Il y a juste un dernier boulot à faire contre Boulazac".