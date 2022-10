Les basketteurs du MSB encaissent leur première défaite contre Boulogne-Levallois

Les Tangos doivent ressentir de la frustration. Les basketteurs du MSB ont été battus 89 à 94 en prolongation par Boulogne-Levallois ce samedi 15 octobre à Antarès. Leur première défaite de la saison, malgré une première mi-temps dominée par les Manceaux, dans une salle à guichets fermés, là aussi pour la première fois depuis la reprise du championnat.

Une blessure de Terry Tarpey

Les basketteurs du Mans avaient pourtant réussi à prendre 10 points d'avance à l'issu du second quart-temps. Une première mi-temps réussie mais marquée par la sortie de Terry Tarpey. Blessé à la main, il doit faire une radio ce dimanche pour en savoir plus. Sur le terrain, ses coéquipiers donnent le change, surtout Matt Morgan qui marque 34 points durant la rencontre.

Mais à mesure que le chrono défile, ils finissent par céder à la fatigue et se heurtent à la solide défense des Métropolitans. Si la prolongation a été âprement arrachée par les Tangos, faisant vivre le suspense jusque dans les dernières secondes, le temps additionnel a été à l'avantage des Franciliens.

Le réveil de "l'alien"

Car en face, il y notamment avait la nouvelle star du basket, Victor Wembenyama, celui qui est même surnommé "l'alien" par le légendaire Lebron Jame s. A l'image de son équipe : s'il n'a pas particulièrement brillé durant la première partie de la rencontre, la pause a su le réveiller. "Le plan anti-Victor a bien marché, au moins pendant la première mi-temps", avoue le coach du MSB Elric Delord. "On était tout le temps en train de le chasser, d'avancer sur lui, ce qui l'a mis dans une zone d'inconfort."

Mais le manque de rotation, du fait des blessures de Terry Tarpey et Kaza Kajami-Keane ont usé les Sarthois. "On joue à sept, donc quand on avait encore un peu de jambe on a montré beaucoup de bonnes choses" explique l'entraîneur du MSB. "Et puis après on commence à s'essouffler entre les fautes et les joueurs qui ne sont quasiment pas sortis."

L'annonce de cette blessure gêne aussi Vincent Collet, l'entraineur de Boulogne-Levallois et sélectionneur de l'équipe de France. Terry Tarpey doit participer avec les Bleus aux matchs de qualification pour la Coupe du Monde 2023 en novembre.