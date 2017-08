PRO A : Au Mans, les basketteurs du MSB sont prêts pour la revanche

L'entraînement a repris à Antarès, la salle des basketteurs manceaux du MSB. Avec l'arrivée mercredi des deux derniers joueurs américains Justin Cobbs et Roméo Travis, le club peut entamer sa préparation. Premier match amical le 26 août contre le Limoges CSP.

Des ballons qui rebondissent, de l'énergie, des échanges en Français et en Anglais et des affrontements : l'entraînement a repris à Antarès, la salle des basketteurs manceaux, cette semaine. Après une saison 2016-1017 laborieuse marquée par le départ de l'entraîneur Erman Kunter, sans titre, sans play-offs, l'arrivée, mercredi, des deux derniers joueurs américains, Romeo Travis et du nouveau meneur Justin Cobbs a marqué le début de la préparation. Le club a encore une semaine avant d'affronter son premier adversaire en match amical, le samedi 26 août à Tours. Les Tangos rencontreront le CSP Limoges. Le championnat reprend le 23 septembre au Mans avec la réception de Gravelines Dunkerque.

Créer une alchimie

Alors est-ce que Le Mans va retrouver le haut du classement ? En tout cas, il pourrait y avoir du spectacle avec le recrutement d'Antoine Eïto (Orléans), Terry Tarpey (Denain), Mykal Riley (Nanterre), Roméo Travis (Strasbourg), DJ Stephens (Kiev) et Justin Cobbs en provenance de Gravelines Dunkerque. Mais le groupe doit d'abord se trouver, prendre ses marques. L'entraîneur aussi ! Eric Bartécheky est arrivé en cours de recrutement.

"Moi j'ai une part d'inconnu, c'est un challenge un peu inédit pour moi, et ça va passer par une phase d'observation, de ré-ajustement. La préparation va servir à ça, pour tenter de trouver le meilleur équilibre possible et faire en sorte que l'équipe soit efficace" commente le coach.

Les "nouveaux" du MSB : en blanc, l'entraîneur Eric Bartécheky, puis de g.à d. Mykal Riley, DJ Stephens, Youssoupha Fall, Terry Tarpey, Roméo Travis, Antoine Eito et Justin Cobbs. © Radio France - Marie Mutricy

Oublier la saison passée

En tout cas, tout le monde a en tête de gagner : "Le spectacle, c'est bien, confie Will Yéguété, l'un des deux seuls à être resté de l'an dernier. Mais l'important c'est de gagner explique le bouillonnant intérieur. Si on perd, surtout après l'année dernière... Je pense que c'est surtout les victoires qui vont nous aider. Après je pense qu'on a des bons joueurs. Il va falloir trouver l'alchimie et gagner des matchs. La vérité c'est ça. Rester souder, rester ensemble, enchaîner les victoires et minimiser les défaites. C'est comme ça qu'on prendra vraiment du plaisir et que tout le monde en aura ici". Le président du club a la même énergie : "On a tellement été frustrés par la saison passée... j'avais envie de retrouver des scènes de joie et de bonne humeur à la salle. Forcément, une nouvelle saison commence, il y a de nouvelles têtes, des revenants, un mix de tout ça et c'est plutôt excitant et plaisant à voir" explique Christophe Le Bouille.