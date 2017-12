Poitiers, France

"On a eu du mal physiquement, concède immédiatement l'entraineur, Ruddy Nelhomme. C'est un match qui arrive après pas mal de matchs à la suite et avec les absences de Sékou Doumbouya et d'Arnaud Thinon, on a beaucoup souffert." Le Poitiers Basket 86 s'est incliné 83 à 69 face à Fos-sur-Mer, ce mercredi 27 décembre.

Le Fos Provence Basket plus fort physiquement

"On s'est accrochés, on est revenus, on a grappillé des points petit à petit - notamment pendant le troisième quart temps, ndlr -, on a trouvé des solutions, ça a été compliqué, continue le coach. Ce qui est bien c'est qu'on n'a rien lâché même si on avait pris un décla sur la première mi-temps, donc ça c'est le seul point on va dire positif."

Selon Ruddy Nelhomme, son équipe n'est pas parvenu à donner assez de répondant aux Fosséens. "C'est vrai que là, physiquement, on a eu beaucoup de mal par rapport à cette équipe de Fos-sur-Mer qui, avec l'impact aujourd'hui de Jordan Aboudou, a changé de catégorie."

Défaite du @pb86officiel 83-69 sur le terrain de @FosProvenceBB — Poitiers Basket 86 (@pb86officiel) December 27, 2017

Deux semaines de trêve hivernale

En douze rencontre, le PB 86 compte donc huit défaites. La trêve hivernale semble bienvenue, d'autant que, pour leur prochain match, les Poitevins affronte Orléans, le leader du classement de Pro B, tandis qu'eux restent les treizièmes. "Là, on va récupérer pendant une semaine déjà, on va pouvoir couper un peu, se projette l’entraîneur. Et derrière on va se remettre à travailler à partir du jeudi 4 janvier, on va faire un petit peu de travail physique et préparer le match d'Orléans et après, parce qu'on a sept matchs sur le mois de janvier. Donc on va repartir sur un travail après pour préparer ces matchs-là, pour voir ce qu'on peut faire."

Ruddy Nelhomme se pose plusieurs questions, auxquelles il faudra répondre pendant la trêve : "Est-ce qu'on doit changer quelque chose ? Est-ce qu'on doit revoir comment on travaille ? Attendre que les blessés reviennent aussi ?" Il envisage même de prendre un pigiste, si les blessés tardent à revenir : "C'est vrai que dans l'impact physique et dans les blessés, on a du mal. Donc on va faire un point avec le staff et avec le président pour savoir si on peut prendre un pigiste ou pas, pour mieux entamer cette année 2018."