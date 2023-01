Les basketteuses de Bourges plus fortes que la nouvelle équipe d'Iliana Rupert

Le Prado a vibré pour le retour d'Iliana Rupert et la victoire des Berruyères

Des applaudissements nourris et chaleureux pour fêter le retour d'Iliana Rupert. Mais l'ancienne joueuse des Tango et le Bourges Basket ne se sont pas faits de cadeaux sur les parquets pour la neuvième journée d'Euroligue. Avec son club du Virtus Bologne , Rupert a réalisé une prestation de très haut niveau : 18 points, 10 rebonds et 5 passes décisives. C'est elle qui a clairement mené son équipe qui a longtemps embêté les Berruyères. Mais ça n'a pas suffi.

ⓘ Publicité

Il a fallu les toutes dernières secondes de la partie pour que le Bourges Basket fasse la différence. Le club berruyer s'impose finalement 79-74 et engrange une cinquième victoire dans la compétition. Les Tango sont toujours cinquièmes de leur phase de groupe et restent dans la course pour les quarts de finale. Il faudra terminer dans les quatre premières places.