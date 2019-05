Les basketteuses de Bourges visent la passe de trois

Bourges, France

Bourges / Charleville-Mézières, c'est la même affiche depuis trois ans pour cette finale de coupe de France. Bourges s'est imposé les deux dernières années, alors jamais deux sans trois ? C'est jouable même si les berruyères seront toujours diminuées par les absences d'Elodie Godin et Sarah Michel : " On ne souhaite qu'une seule chose, c'est de prendre cette victoire pour valider notre saison et soulever un trophée cette année, espère Olivier Lafargue, coach de Bourges. Il faut juste qu'on pense qu'on a un match à faire face à une belle équipe et les analyses, elles seront faites à posteriori. Et là, on n'a pas à se concentrer sur les gens qui manquent, mais sur les joueuses qui sont là."

La formation berruyère va se serrer les coudes pour compenser le manque d'expérience © Radio France - Michel Benoit

Ce dernier match de la saison a évidemment une saveur particulière pour Alexia Chartereau. La capitaine des Tango espère décrocher une qualification en Euroligue en gagnant cette rencontre : "On ne veut pas être l'équipe qui a privé Bourges d'une qualification en coupe d'Europe, compétition que le club joue chaque année depuis une éternité. Donc on va tout faire pour l'emporter. On veut pas se qualifier en disant, ah si on profite de la défaite d'un tel on passera... , peut-être que ... Non on veut se qualifier en gagnant par nous-même. Et puis, c'est le dernier match de la saison ensemble. On veut pas le gâcher."