Les basketteuses de La Glacerie ont leur ticket pour les playoffs

"L'essentiel est fait". Au terme d'un match sérieux, la capitaine des basketteuses de La Glacerie Cécile Baudy peut avoir le sourire : leader de leur championnat, les Tangos ont officiellement validé leur ticket pour les playoffs d'accession en Ligue 2 féminine en battant Thouars à la maison 78 à 63. "Ce n'était pas le plus beau match de la saison", reconnaît la capitaine.

"Dès la semaine prochaine, on retourne au charbon : on prépare les playoffs. On veut tout gagner cette année. On sera fatiguées plus tard, ce n'est pas grave - Cécile Baudy