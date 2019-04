Les basketteuses de Lattes-Montpellier à 40 mn d'un premier titre européen

Montpellier, France

C'est une sacrée performance que les basketteuses de Lattes-Montpellier ont réalisée ce mercredi en Russie. Les gazelles sont allées battre les russes d'Orenbourg chez elles, en finale aller de l' Eurocoupe de basket: 75 à 71. Elles prennent donc une sérieuse option sur le titre européen qui serait le premier de l' histoire du club.

Il y a trois jours , invité de Tribune Bleu sur France Bleu Hérault, le président du BLMA, Franck Manna espérait à minima " limiter l'écart de points" pour le match retour, les gazelles ont fait mieux que çà. Elles ont mené au score du début à la fin du match, résistant à une forte pression des Russes dans le dernier quart temps ,grâce à une grosse défense et une Héléna Ciak qui a fait la différence dans la raquette, 18 points et 12 rebonds .

L'explosion de joie des supporters du BLMA Copier

On est content, pas euphorique non plus, on est à la mi-temps de la finale,"Thibaut Petit, l’entraîneur du BLMA

L'entraineur du BLMA, le belge Thibaut Petit ne s’enflamme pas, " c'est une belle performance, on aura un vrai match retour, mais 4 points d’avance , rien n'est joué, il va falloir être encore meilleur mercredi chez nous, pour aller au bout," et il ajoute " on croise les doigts".

" On est content , mais on est qu'à la moitie de la finale" Thibaut Petit, entraineur du BLMA Copier

Le match retour se jouera mercredi prochain, dans le palais des sports de Lattes, les 1400 places se sont vendues en quelques heures et sera retransmis en direct sur France Bleu Hérault .

Les gazelles qui n’auront pas le temps de souffler, elles ont un autre gros défi à relever samedi soir en championnat contre Bourges , le match se jouera également à guichets fermés.