Les basketteuses de Lattes-Montpellier ne sont pas championnes de France

Les gazelles du BLMA se sont inclinées jeudi soir à Lyon 75-61 . C'était le 5ème et dernier match de la finale de la ligue Féminine de Basket . Ce sont donc les lyonnaises de l' Asvel qui décrochent le titre de championnes de France, deux ans après l'arrivée de Tony PARKER a la tête du club ...

Hier soir il n 'y a pas eu photo , les joueuses de Valery Demory ont pris l'ascendant sur celles de Lattes dés le début de match, avec un écart au score oscillant de 9 à 20 points . Les lyonnaises ont été plus agressives , mieux structurées et avec une belle réussite au shoot, tout ce qui a manqué aux filles de Lattes Montpellier.

Héléna Ciak diminuée par une blessure n'a pas pesé sur cette rencontre, la meilleure joueuse du championnat très éprouvée à la fin du match , son dernier avec lattes, elle s'est engagée avec l' Asvel la saison prochaine.

"On s'est un peu tiré une balle dans le pied toutes seules, on va réfléchir à ce qui nous a manqué et j'espère que ça fera progresser chacune d'entre nous " Endy Miyem, la capitaine du BLMA