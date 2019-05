VIDÉOS - Les basketteuses de Lattes-Montpellier s'offrent une 4e manche en finale contre Lyon (72-61)

Lattes, France

Les basketteuses de Lattes-Montpellier pouvaient finir la saison ce mardi soir en cas de succès de Lyon qui menait 2-0 dans cette finale du championnat. Mais les joueuses de Thibaut Petit ont tout donné pour s'imposer contre l'ASVEL (72-61) au terme d'un troisième match maîtrisé par les gazelles. La quatrième manche se jouera au palais des sports de Lattes ce jeudi soir à 20h45.

Lattes-Montpellier s'est fait peur

Les gazelles ont largement dominé la rencontre. Elles ont mené de 20 points une bonne partie du match avant de se faire peur dans le dernier quart-temps. "On a répondu présent. On ne voulait pas finir notre saison ce soir, analyse Diandra Tchatchouang, ailière au BLMA. On jouait notre vie et je pense que ça s'est vu."

Un coup de chaud entre entraîneurs ?

Il y avait beaucoup de tension pendant ce match décisif pour Lattes-Montpellier. À la fin, le président du BLMA a poussé un gros coup de gueule contre Valéry Demory, le coach de Lyon : "Il a donné un coup de poing à la poitrine de notre coach au serrage de main. C'est inadmissible."

Pour l'entraîneur de Lyon, il n'y a pas de polémique à avoir : "Tout le monde est un peu chaud, moi le premier. J'ai peur de personne. C'est resté entre hommes." A la question y a t-il eu un coup de poing ? Valéry Demory répond en souriant "Pas encore, mais s'il faut y venir on y viendra mais je ne pense pas qu'on en arrivera jusque là parce qu'on est des gens intelligents. Forcément y a un titre à aller chercher, tout le monde est bouillant, les salles sont bouillantes et ça c'est super pour le basket féminin, forcément il y a de l'adrénaline, on a tous une paire de couilles."