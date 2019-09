Les basketteuses de Lattes prêtes à lancer leur saison

Lattes, France

Les basketteuses de Montpellier s'apprêtent à faire leur rentrée. Après la très bonne saison passée, qui les a vues finir vice-championnes de France et d'Europe, elles repartent avec de grandes ambitions. Pour la reprise, elles ont un paquet flambant neuf, bientôt une nouvelle salle, et même une nouvelle capitaine. Diandra Tchatchoung hérite du brassard.

"Même si c'est une réussite pour le club et les supporters, nous ça nous reste en travers de la gorge les défaites en finale, explique la capitaine. Notre état d'esprit c'est de prendre les matchs les uns après les autres et de gagner. Il y a du boulot, il faut que la mayonnaise prenne. On veut aller le plus loin possible."

Le président du club, Franck Manaa, préfère rester prudent sur les objectifs fixés. Cet été, la moitié des joueuses sont parties, mais les taulières sont restées : Alix Duchet, Romane Bernies, Stéphanie Whitcom, Ornella Bankolé et donc Diandra Tchatchoung sont toujours là.

"On va prendre match après match, parce que c'est une équipe jeune, talentueuse, donc on a des interrogations sur comment tout ça va évoluer, précise le président. Mais on fait un pari sur des jeunes, des guerrières, agressives sous le panier, qui vont -je l'espère- nous permettre de rivaliser avec les autres clubs."

La reprise du championnat pour les Gazelles aura lieu le dimanche 6 octobre à 13h30 : Montpellier reçoit Charnay Basket Bourgogne. Avant ça, le BLMA affronte l'Olympiakos en Grèce puis à domicile en barrage d’accession aux poules d’Euroleague.

