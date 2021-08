Les basketteuses de Montpellier-Lattes avec les championnes d'Europe d'Ekaterinbourg

Les basketteuses du BLMA connaissent leurs sept adversaires des phases de poule de l'Euroligue. Le tirage au sort a eu lieu ce jeudi. Elles tombent dans la poule A des triple championnes d'Europe 2018-2019-2021, les redoutables russes d'Ekaterinbourg.

Les vice-championnes de France, les gazelles avaient perdu la finale face au club de Basket-Landes de Céline Dumerc, affronteront également un autre club russe de Moscou, les Tchèques de Prague ou encore les Espagnoles d'Avenida.

A l'issue de la phase de poules où chaque équipe affrontera les sept autres en matches aller et retour, les quatre premiers des deux poules sont qualifiés pour les quarts de finale qui se disputent au meilleur des trois matches.

Le BLMA a un nouvel entraineur cette saison, Stéphane Leite et quatre internationales francaises, Diandra Tchatchouang, médaillée de bronze aux derniers Jo de Tokyo, Olivia Epoupa, qui n'a pu les disputer à cause d'une blessure, et deux joueuses de l'équipe de France de basket 3X3 Migna Touré, et Ana Maria Filip qui ont terminé au pied du podium, 4ièmes aux JO.