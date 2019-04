Les basketteuses de Montpellier-Lattes briguent leur premier titre européen

Montpellier et Lattes, France

Les basketteuses de Lattes-Montpellier n'ont jamais été aussi près de décrocher un titre européen . Elles disputent la finale retour de l'Eurocoupe dans leur Palais des sports de Lattes .Elles sont favorites face aux Russes d' Orenbourg, qu'elles ont battues là-bas 75 -71, mercredi dernier.

Un moment historique pour le club

" Il faut finir le travail, dit simplement la capitaine du BLMA Endene Miyem tout en enchaînant les tirs à l'entrainement. La plus capée du groupe avec ses 194 sélections en Equipe de France sait que quatre points d'avance en basket c'est rien : "on ne va pas calculer, on va jouer pour gagner ."

Hélèna Ciak est de retour à Montpellier, l'internationale, véritable tour de contrôle de l'équipe du haut de son 1m97 a déjà remporté deux titres européens avec Bourges et le club russe de Koursk , elle se méfie du statut de favorites :" tout le monde nous voit gagnantes, après la victoire à l’aller et parce qu'on est chez nous , mais il faut rester les pieds sur terre ." Elle, qui a joué en Russie, sait que" leurs adversaires ne viennent pas faire du tourisme à Lattes."

Romane Berniès ,malgré ses 25 ans a déjà l’expérience du haut niveau, elle a joué 5 saisons à Bourges. Arrivée il y a un an, elle veut ce titre "on n'est peut être pas originaires d'ici , mais on sait combien c'est important pour le club, pour la ville et pour tous ceux qui gravitent autour, ce serait une magnifique récompense."

"On sait combien c'est important pour le club" Copier

Une bande de copines sur et en dehors du terrain

C'est la force de cette équipe pourtant renouvelée à 6O% cette année, et qui a changé d’entraîneur quelques semaines après le début de la saison " on s'est tout de suite trouvées " Endene Miyem en est la première surprise : "ça m'est rarement arrivée, je ne peux pas l'expliquer, l'osmose s'est faite tout de suite dans l'équipe, dès les matchs de préparation, c'est génial."

"Une telle osmose , aussi rapidement , c'est rare" la capitaine Endene Miyem Copier

Ambiance décontractée lors du dernier entrainement des basketteuses de lattes-Montpelleir © Radio France - Pascale Viktory

Fallait- il jouer le match dans une plus grande salle ?

Toutes les joueuses sont en tout cas contentes que le match se joue au Palais des Sports de Lattes, même si le nombre de places est limité, 1400 qui se sont vendues en quelques heures ."C'est notre petit chaudron , on est redoutées et redoutables ici, on aime cette salle, on aime la ferveur qu'il y a autour et nos supporters".

Pour faire face à la demande, le BLMA ouvre une" fanzone" avec un écran géant pour permettre a ceux qui n'ont pas de billets d'être au plus près l’événement.

Rendez vous sur France Bleu Hérault dès 20h pour vivre ensemble cette finale historique d'Eurocoupe entre le BLMA et Orenbourg .