Les basketteuses sarthoises Iliana Rupert et Alexia Chartereau remportent le bronze aux Jeux olympiques

Moins de 24h après la cinglante défaite contre le Japon (87-71) en demi-finale, les basketteuses sarthoises Iliana Rupert et Alexia Chartereau ont su rapidement se remobiliser. Avec l'équipe de France, elles ont remporté ce samedi matin la médaille de bronze contre la Serbie (91-76).

Alexia Chartereau et les Bleues ont su puiser dans leurs ressources pour aller chercher le bronze.

Le mental a été mis à rude épreuve, tant le choc était violent ce vendredi, au moment de recevoir une fessée contre le Japon en demi-finale (87-71). Il a fallu repartir et en moins de 24h, remettre les idées en place pour monter sur la troisième marche des Jeux olympiques. C'est chose faite ce samedi matin avec la victoire des basketteuses françaises contre la Serbie pour empocher la médaille de bronze (91-76).

Il y aura donc 2 Sarthoises sur le podium de Tokyo : Iliana Rupert et Alexia Chartereau, victorieuses d'une adversaire que la France a déjà affronté, il y a moins d'un mois en finale de la Coupe d'Europe, avec cette fois-ci un destin bien plus malheureux. "C'était vraiment notre revanche. On a réussi à utiliser cette douleur pour les battre aujourd'hui", confiait l'ailière forte Alexia Chartereau, quelques instants après la victoire.