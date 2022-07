Les Bleus du basket sont en Vendée

Le Vendespace à Mouilleron le Captif près de La Roche-sur-Yon sera plein à craquer ce lundi soir. 4.500 spectateurs sont attendus pour soutenir l'équipe de France de basket! En février dernier toutes les places s'étaient envolées en 3 heures. A 20h30 les bleus, sans leurs stars vice champions olympiques (Rudy Gobert, Evan Fournier...) affronteront la Hongrie pour les qualifications au mondial 2023. Le sélectionneur Vincent Collet a quand même eu le choix et d'autres joueurs tricolores comme le jeune Théo Maledon en profiteront pour se montrer dans l'optique de l'euro en septembre.

"Pour nous c'est une grande joie - se réjouit le président du comité départemental de basket en Vendée Jacky Rousselot- en plus il y a des joueurs nouveaux qui vont être là comme Theo Maledon. Ca va être plain à craquer.. On a pu avoir un quota de places réservé aux basketteurs vendéens et on a pas eu assez de place. La Vendée compte plus de 80 clubs et 11.000 licenciés en basket... C'est pour ça que la fédération internationale et la fédération française nous attribuent aussi ces grands événements".

