Les Cannoises sacrées une 21e fois championne de France de volley

Cannes, France

Le RC Cannes est seul au monde ! 21e titre pour les volleyeuses cannoises, un record pour un club français : le deuxième club le plus titré n'a que 15 titres et il s'agit du Racing club de France, club qui a cessé d'exister il y a 10 ans. Cannes l'a emporté lors de cette finale retour3 sets à 1 (25-21 ; 21-25, 25-13 ; 25-23). Les Cannoises avaient déjà remporté le match aller, à Nantes. Hier, le match a été plus accroché au Palais des Victoires de Cannes.

Le stade était plein, une immense banderole « Yes we Cannes » sur l'un des murs et plus de 3000 supportes présents. Une belle ambiance qui a sans doute contribué à apporter le petit quelque chose en plus pour les Cannoises.

Deux premiers sets accrochés

Les Cannoises ont emporté le premier set 25 à 21 en étant menées au score une bonne partie du set. Elles se sont montrées plus fortes mentalement à la fin du premier acte pour doubler les Nantaises. Dans le deuxième, ce sont les Nantaises qui ont dominé, les Cannoises ne parvenant pas à passer devant leur adversaire.

Le troisième set a été une démonstration de force des Cannoises : les Nantaises n'ont jamais pu faire jeu égale au tableau de score et Cannes s'est imposée 25 à 13. Enfin, le dernier set a été le plus accroché. "Comme si on avait besoin de se faire peur jusqu'à la fin du match" en sourit Hélène Cazaute après le match, la jeune attaquante du RC Cannes.