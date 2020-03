En raison de la période de confinement que traverse actuellement la France, les Fédérations de handball et de volley-ball ont pris la décision de stopper définitivement leurs différents championnats. Voyons ce que cela entraîne en Mayenne.

Les championnats de handball et volley-ball définitivement arrêtés

Handball

La Fédération française de handball a pris la décision difficile d'arrêter définitivement les championnats amateurs à tous niveaux (départementaux, régionaux et nationaux) pour la saison en cours. La Coupe de France nationale, régionale et départementale 2019-2020 est également annulée.

La FFHandball avait déjà pris la décision de suspendre l'ensemble des compétitions le 12 mars dernier compte tenu de la propagation de plus en plus rapide du Covid-19.

Ainsi, aucun titre de champion de France, champion régional, champion départemental ou vainqueur de la Coupe de France, à tous les niveaux ne sera décerné pour la saison 2019-2020.

Afin de tendre au mieux vers une équité sportive pour l'ensemble des championnats nationaux, régionaux et départementaux, le Bureau Directeur a décidé qu'il n'y aurait pas d'année blanche et que les classements sont arrêtés à date. Les modalités relatives aux accessions et relégations pour les compétitions nationales seront communiqués par la Commission d'Organisation des Compétitions très prochainement.

En Prénationale masculine, l'équipe de Saint-Berthevin termine son championnat à la dernière place (12e) avec 3 victoires, 3 nuls et 9 défaites.

En Prénationale féminine, l'équipe d'Évron est 6e sur 10 avec 5 victoires et 9 défaites. Il restait quatre matches à disputer aux Évronnaises.

En - 18 ans Nationaux féminine, le club d'Évron était 3e de sa poule comptant six équipes. Sur les dix journées de championnats, seules quatre ont été disputées.

En Excellence régionale masculine, l'équipe du Sud Mayenne était en tête de son championnat avant l'arrêt des compétitions. Un joli parcours avec 11 victoires pour seulement 4 défaites.

Volley-ball

Concernant le volley-ball, le Bureau Exécutif de la FFVolley a décidé jeudi 26 mars d'arrêter toutes les compétitions amateures sur le territoire metropolitain et d'outre-mer.

Ainsi, aucun titre de champion de France ou vainqueur de la Coupe de France, à tous les niveaux ne sera décerné pour la saison 2019-2020. Le Bureau Exécutif confirme que le nombre de montées dans le niveau supérieur est maintenu et qu'aucune relégation ne sera appliquée.

En Nationale 3 masculine, l'Asptt Laval était 5e du classement de la poule D le dimanche 1er mars à l'issue du dernier match disputé par les Lavallois. Une victoire 3 sets à 2 face à Saint-Malo. Alors qu'il restait six rencontres à disputer pour terminer la saison, les volleyeurs lavallois ont un bilan de 8 victoires pour 6 défaites.