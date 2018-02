Bayonne, France

On a quitté les Bleues en liesse, trophée haut dans les airs et coupes aux lèvres, après leur succès en finale du Championnat du Monde féminin de handball contre la Norvège (23-21), le 17 décembre 2017 en Allemagne. On retrouvera les filles d'Olivier Krumbholz, pour la première fois en France, le mois prochain à Bayonne.

Elles joueront leur premier match de championnes du monde en titre le jeudi 22 mars (19h), au Palais des Sports Lauga, contre le Brésil. Elles retrouveront les sud-américaines le dimanche 25 mars à Pau (16h). Ces deux matchs amicaux marqueront le début de préparation des françaises pour l'Euro qui se déroulera en France (29 novembre - 16 décembre 2018)

La billeterie pour les deux rencontres au Pays Basque et en Béarn ouvre ce mardi 6 février à midi. sur le site internet de la Fédération Française de Handball.