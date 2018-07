Pays Basque, France

Après avoir été sacrée championne de France de basket fauteuil au mois de mai, l'Euskal Taldea monte en division Elite. Un tournant décisif pour le club. Mais qui dit championnat, dit déplacements dans toute la France. L'équipe devra se rendre à Douai, Strasbourg ou encore Chalon-sur-Saône, des rencontres qui vont coûter cher. Le président de Handisport Pays Basque Nicolas Bachoffer a fait les comptes : 30 000€ en comptant uniquement les déplacements. Une somme que l'équipe espère réunir grâce aux dons des particuliers, des entreprises et des municipalités. "Une équipe comme ça au niveau national, c'est un signal fort. Et c'est vraiment l'équipe du Pays-Basque, sourit Nicolas Bachoffer. On est pas des sportifs parmi d'autres : nous sommes des sportifs de l'Euskadi, et on le revendique."

Donner plus de visibilité au handisport

Au Pays Basque, plus de 250 handicapés font du sport. Rien qu'à Anglet, l'association Handisport Pays Basque compte 120 licenciés. "Au delà du sport, c'est quelque chose de très important, parce que ça donne de la visibilité à tous les handicapés," assure son président. L'Euskal Taldea commence même à trouver son public, avec une centaine de supporters en tribune à chaque match. "Alors évidemment, cent spectateurs, ça peut faire sourire pas mal de clubs sportifs, s'amuse Nicolas Bachoffer, mais faire venir cent personnes à un match de basket fauteuil, au départ c'était pas gagné !". Grâce à cette levée de fond, l'Euskal Taldea espère sensibiliser le public au handisport,et donner plus de visibilité aux handicapés. "Nous on se considère comme des sportifs à part entière, explique Nicolas Bachoffer qui fait un vœux : Ne plus paraître dans les pages locales du journal, mais dans la rubrique Sport." Vœux exaucé.

Pour soutenir votre équipe et faire un don, rendez-vous sur la page Facebook Handisport Pays Basque.

Par chèque : Handisport Pays Basque, centre sportif el Hogar rue de Hausquette, 64600 Anglet.

Par virement bancaire : Crédit Agricole 51062072774.