Les chiffres implacables du début de saison calamiteux de la JSC handball

Jamais autant de défaites après 7 matchs

La JS Cherbourg handball n'a pas toujours eu des débuts de saison parfaits, bien au contraire. Dans une formation marquée depuis son accession en Proligue il y a 9 saisons par un important "turn-over" de joueurs chaque année, les débuts en championnat sont régulièrement marqués par des contre performances, voire des accidents industriels lors de matchs catastrophes liés à la nécessité de construire une équipe. Mais pour la première fois, avec un bilan de 5 défaites pour 2 victoires seulement, les Mauves laissent apparaître des lacunes trop importantes pour être mises sur le compte d'un rodage qui prend plus de temps que prévu.

Une défense qui prend l'eau

Peut-on encore parler de défaites. Le terme approprié serait plutôt : débâcles. A trois reprises, les Mauves se sont inclinés avec au moins 10 buts de retard. Ce fut le cas contre Tremblay à domicile, mais aussi à Bordeaux (-11 buts) et à Nancy (-12 buts). Résultat : déjà 211 buts encaissés soit plus de 30 buts en moyenne par match! Avec une telle défense passoire, celui qui aurait pu prétendre au titre de meilleur gardien du championnat 2021-2022, Gauthier Ivah, retombe dans l'anonymat et a bien dû mal à assumer le rôle de cadre que son statut lui confère.

On cherche encore les cadres

Si les statistiques n'ont rien à voir avec celles de la saison passée, c'est aussi parce que sur le terrain, l'équipe n'est plus du tout la même. Beaucoup des cadres et des maîtres à jouer de la formation qui jouait la montée en juin dernier sont partis. Le nouveau capitaine Antoine Léger, blessé et en manque de réussite, a du mal à s'imposer. Gauthier Ivah on l'a dit, peine dans ses cages, Jason Muel n'a pas encore la régularité nécessaire au poste de pivot, et John N'Konda entre peu en jeu. Quant aux artilleurs, les gros bras Lucas Jametal et Andry Goujon-Bellevue restent trop inégaux. Finalement, parmi les "anciens" qui composaient l'ossature du "7 majeurs" la saison dernière, seul l'ailier Reida Rezzouki est au niveau où l'attendent les supporters.

Des doutes sur les nouvelles recrues

Si les anciens sont globalement à la peine, on ne peut pour l'instant se reposer sur les performances des nouvelles recrues. Les jeunes peinent à exprimer leur potentiel a tel point que certains s'interrogent sur leur niveau.

La capacité d'Edu à transformer cette équipe

Dans ce contexte plutôt inquiétant, que peut-on attendre d'Edu Fernandez, l'entraineur espagnol de la JS Cherbourg. Depuis le début de la saison lors des matchs à domicile salle Jean-Jaurès, on a souvent vu le coach dépité sur le bord du terrain. Mais son coaching n'a pas permis d'éviter les passages à vide et les multiples erreurs et pertes de balles de ses joueurs. Edu Fernandez indique que les mêmes fautes sont faites à l'entrainement. Il y aurait donc encore beaucoup de travail de fond à réaliser. La question, c'est de savoir si l'entraineur est capable de réaliser des miracles?