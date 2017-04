Les collégiens s'essaient au Hand'Fauteuil place de Jaude

L'Auvergne compte de plus en plus de licenciés en handball, elle a passé le cap des 7 000 licenciés cette année. Pour attirer de nouveaux amateurs, la Ligue Auvergne Rhône Alpes Handball organisait ce mercredi une grande journée de promotion du handball, sur la place de Jaude à Clermont-Ferrand.

Des jeux collectifs, des ateliers d'adresse, des matchs ouverts au public... La place de Jaude a été transformée en terrain de handball, le temps d'une journée, à Clermont-Ferrand. Parmi les activités proposées, il y avait aussi la découverte du Hand'Fauteuil, le handball en fauteuil roulant, destinés aux personnes handicapées. Huit fauteuils étaient disponibles pour que le public puisse s'y essayer, comme Maloë, 14 ans. Elle fait du handball depuis 10 ans, et pourtant le Hand'Fauteuil n'est pas si simple que ça pour elle : "C'est compliqué, et super physique. Beaucoup plus physique que sans le fauteuil", décrit-elle.

Mais au-delà de l'effort physique, c'est surtout la coordination qui a posé des petits problèmes à Scheryl : "Le fauteuil est compliqué à manier, explique la collégienne. Il faut utiliser la bonne main pour le faire tourner, et en même temps il faut gérer le ballon..."

Mission accomplie pour Ludovic Dain, de la Ligue Auvergne-Rhône Alpes Handball : "On essaie de sensibiliser les jeunes au handicap en lui-même. On organise des matchs de 4 contre 4. Le handball est déjà un sport très physique en soi, mais dans le Hand'Fauteuil il faut pousser avec les bras, cela exige beaucoup de force."

En plus du public, 350 scolaires ont pu s'essayer aux différentes activités comme le Hand'Fauteuil.