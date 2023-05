Les comptes sont au rouge et les portes claquent au Limoges CSP

Les jours sont comptés pour remettre à l'équilibre les finances du Limoges CSP qui accuse un déficit de plus de 900.000 euros. Le club doit présenter ses comptes à l'équilibre le 8 juin à la DNCG, l'autorité financière de la Ligue de Basket. Mais l'entente n'est pas à son maximum pour trouver des solutions. André Sardain, président de l'association CSP, qui constitue le fondement du club professionnel, vient de claquer la porte face à la propriétaire du club Céline Forte. Avec d'autres partenaires, il proposait d'apporter son aide pour équilibrer les comptes dans le rouge vif mais l'équipe dirigeante a finalement pris le temps d'envisager d'autres hypothèses, atermoiement que n'a pas apprécié André Sardain, ancien dirigeant historique du club.

Selon l'entourage de Céline Forte, cet énorme trou provient notamment de 700.000 € de charges non prévues dans le budget initial. La direction évoque, par exemple, près de 400.000 euros de dépenses supplémentaires pour les 9 matchs européens de barrage et du Top 16 de la BCL. S'ajoutent également des recettes plus basses que prévues de 100.000 € sur la billetterie et 100.000 € sur les subventions publiques.

De nouveaux investisseurs dans le capital du CSP ?

Pour résorber ces lourdes pertes, la direction du club annonce avoir négocié ces derniers jours 200.000 euros de partenariats supplémentaires. Elle envisage également l'apport de liquidités par les actionnaires actuels.

Mais l'ouverture du capital à de nouveaux actionnaires est désormais une option incontournable. Les discussions avec André Sardain et d'autres partenaires s'inscrivaient dans ce cadre là. Pour ouvrir le capital du club l'équipe Forte étudie donc les intentions de plusieurs partenaires potentiels. D'après les informations de France Bleu Limousin, elle fera entrer plusieurs investisseurs au capital du club. Jusqu'à quel point ? Si elle se sépare de la majorité des parts, cela reviendra à perdre la propriété du Limoges CSP.