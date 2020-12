Deuxième saison du prodige de Fleury-les-Aubrais en NBA : "beaucoup vont surveiller Sekou Doumbouya de près"

Sekou Doumbouya, qui fête ses 20 ans ce mercredi, commence sa deuxième saison en NBA. Celui qui a débuté le basket en benjamins au CJF Fleury-les-Aubrais joue toujours sous les couleurs des Detroit Pistons. Et il sera très surveillé, assure un spécialiste du championnat américain de basket.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, aux Etats-Unis, les Detroit Pistons lancent leur saison en NBA face à Minnesota Timberwolves, avec un certain Sekou Doumbouya, l'ailier-ailier qui fête ses 20 ans ce mercredi. Le jeune basketteur a commencé au CJF Fleury, en catégorie benjamin puis en minimes.

Drafté dans les quinze premiers par le championnat américain l'an dernier, l'ancien joueur du CSP Limoges sort d'une saison de rookie l'an dernier, celle de la découverte de la NBA, avec de belles performances.

Il a beaucoup appris cette saison"

L'ancien Fleuryssois a inscrit notamment 24 points contre les Boston Celtics le 15 janvier. Il a été titulaire à dix-neuf reprises dans la saison Pour Bastien Fontanieu, directeur de la publication de Trashtalk, média spécialisé dans le basket et qui suit la NBA, "il a passé la saison typique d'un rookie, arrivé à 19 ans dans une véritable jungle, une ligue de très très grands joueurs, et il y a des enseignements à prendre pour lui, il a beaucoup appris."

Son énorme dunk a marqué les esprits

Bastien Fontanieu se souvient de "son très gros dunk contre Tristan Thompson, joueur de Cleveland" en janvier 2020 ou "d'un très bon match à boston chez les Celtics" (24 points inscrits ce soir-l pour son onzième match en NBA), et puis il y a "des soirs où tu affrontes des pitbull type Lebron James, des soirées moins bonnes. Pour lui, l'objectif c'est de devenir plus régulier mais il apprend c'est normal".

Et Bastien Fontanieu estime que Sekou Doumbouya dispose d'un "potentiel assez élevé. Donc il intrigue les fans, les habitants de Detroit, les suiveurs de la NBA en général. On se demande quel est son plafond. Le jeu va ralentir pour lui, il sait à quoi s'attendre désormais en NBA et beaucoup de gens vont le surveiller".

Un profil qui intéresse la NBA

Pour le directeur de la publication de Trashtalk, le jeune basketteur, dont la mère vit toujours dans l'agglomération orléanaise, a un profil qui va intéresser les clubs dans la décennie à venir : "il est très grand, 2 m03, très mobile atléhtique, avec une bonne lecture du jeu. Il est à surveiller de très près".

D'autant que cette saison, à Detroit, le franco-guinéen sera associé à une autre pépite française, draftée cette année (à la neuvième position, un record !), Killian Hayes, 19 ans, jeune pivot passé par Cholet Basket. Le duo sera observé de près.