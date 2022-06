Les dirigeants du Poitiers Basket 86 se projettent sur la prochaine saison

Le PB 86 a connu des heures plus glorieuses et fastes dans son histoire, mais le premier club de basket du Poitou a de la ressource et entend bien se battre pour rester compétitif et attractif dans le paysage sportif de la Vienne. Ce jeudi, ses dirigeants ont dessiné les premiers contours des dossiers qui sont sur la table. Le premier d'entre eux concerne le mercato.

"Notre souhait est de conserver une ossature, une colonne vertébrale, contrairement à l'an passé où nous avions procédé à un grand remaniement au sein de l'équipe. Nous espérons conserver 5 à 6 joueurs, peut-être 7 parmi les garçons actuellement dans l'effectif. Du côté des arrivées, nous avons un accord de principe avec un élément qui joue les finales de NM1. Dès les play-offs terminés, nous communiquerons" a expliqué Eric Pinaud, l'un des vice-présidents.

"Concernant le budget, le mécénat et la place des partenaires privés va augmenter, il le faudra pour compenser la baisse des aides publiques. Nous devons rencontrer prochainement Grand-Poitiers. Le Département a déjà baissé sa subvention, mais nous avons reçu en contrepartie une enveloppe pour notre centre de formation. C'est un aspect fondamental de notre politique. On pourrait décider de s'en passer et faire une économie de 250.000 euros. Mais ce n'est pas notre état d'esprit. J'espère juste que les autres collectivités vont enfin comprendre que la formation est importante" a analysé de son côté Dominique Poey, autre membre du triumvirat à la tête du club.