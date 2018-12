Les étoiles du handball féminin à Montbéliard

Montbéliard est sous les feux des projecteurs. La cité des princes brille par son marché de Noël et s'apprête à accueillir les étoiles du handball féminin. Six rencontres de l'euro 2018 se disputeront sur le parquet de l'Axone. Coup d'envoi ce samedi.

Montbéliard, France

L'Axone va accueillir le groupe le plus relevé du championnat d'Europe de handball féminin. La Hongrie, les Pays bas, l'Espagne et la Croatie vont s'affronter à partir de ce samedi. Les deux premières rencontres se jouent à partir de 15h avec Hongrie - Pays-Bas suivi d'Espagne - Croatie à 18h.

L'ASCAP et ses indispensables bénévoles

220 bénévoles sont sur le pont. C'est le club de l'ASCAP de Montbéliard (Association Sportive et Culturelle des Automobiles Peugeot) qui fournit le plus de bras avec une cinquantaine de personnes mobilisée soit presque un quart des bénévoles. " Des gens vont s'occuper de la presse, des équipes. Il faut aussi transporter les officiels entre les hôtels et l'Axone. Il y a aussi toute la partie public ou il faut guider les spectateurs des parkings jusqu'aux bonnes places dans les gradins " détaille Jean Luc Meyer, le président de la section handball.

Un cahier des charges très strict

Le dispositif a été rodée lors du Trophée des Champions en septembre dernier mais cette fois, les exigences ne sont pas les mêmes. " On monte d'un cran. On est regardé par toute l'Europe. C'est la première fois qu'on a une grosse compétition comme ça à Montbéliard avec des caméras et télévisions européennes. Tout doit être carré" indique Jean-Luc Meyer.

60 000 euros pour transformer l'Axone

Pour respecter le cahier des charges de l'Euro, l'Axone a du dépenser 60 000 euros. Il a fallu agrandir le parquet, fabriquer des plateformes caméra pour les télévisions de toute l'Europe ou créer des espaces en retouchant les tribunes pour accueillir tous les journalistes et photographes. Ce travail a été confié à des entreprises locales. " Le cahier des charges d'une telle compétition est très lourd. On a refait notamment de la menuiserie pour élargir les parquets. Les temps ont été très contraints car la semaine passée, nous avons accueilli une énorme activité avec trois concerts. Il a fallu travailler la nuit, se stopper pendant les concerts et reprendre après. Ce n'était vraiment pas simple" explique Florent Masson, le directeur de l'Axone. Les organisateurs ont même du repeindre les filets de protection derrière chaque but en gris au lieu du blanc.

L'Euro de Handball féminin à l'Axone c'est six rencontres du 1er au 5 décembre :

samedi 15h : Hongrie - Pays Bas

samedi 18h : Croatie - Espagne

lundi 18h : Croatie - Hongrie

lundi 21h : Pays-Bas - Espagne

mercredi 18h : Pays-Bas - Croatie

mercredi 21h : et Hongrie - Espagne

Comptez entre 7 à 45 euros la place. Réservations : www.ehf-euro.com