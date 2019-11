Les filles de l'ESBF victorieuses avec la manière à Toulon

Besançon, France

En handball les filles de l'ESBF se sont imposées avec la manière et dix buts d'écart hier à Toulon pour la 11ème journée du championnat de LFH, la dernière de la phase aller. Score final 31 à 21, les Bisontines s'étaient déjà détachées à la mi-temps (9 à 13).

L'ESBF remonte à la 6ème place du classement de la D1

Cette victoire permet aux joueuses de Raphaelle Tervel de remonter à la 6ème place du classement et de se replacer dans la course aux play-offs de la LFH. Et surtout de faire le plein de confiance avant de retrouver la Coupe d'Europe et les redoutables Danoises d'Odense ce week-end.

Le classement de la D1 féminine de handball (LFH) après la 11ème journée