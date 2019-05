Les finales de la Coupe des Landes de basket maintenues ce samedi

Dax, France

La décision était très attendue. Le comité des Landes de basket décide ce mercredi soir de maintenir les finales de la Coupe des Landes prévues ce samedi soir, dans les arènes de Dax.

Cette décision reste malgré tout suspendue aux prévisions météo. Les matchs des filles entre les espoirs de Basket Landes et le Stade Montois, et celui des garçons, entre Dax-Gamarde et le Real Chalossais doivent avoir lieu en extérieur. C'est inédit, mais le risque de pluie demeure le jour J, "jusqu'au bout on va stresser", explique Florian Lafargue, coordinateur de projets au comité des Landes de basket et responsable de la Coupe des Landes cette année.

Un terrain qui tolère l'humidité

Le terrain installé pour l'occasion, peut résister dans une certaine mesure. Il ne s'agit pas d'un parquet, mais d'un sol en gomme. Le même qui est utilisé depuis trois finales de Coupe des Landes à Gamarde. Un support bien moins glissant, et qui tolère beaucoup mieux l'humidité. Il sera bâché pour le protéger de la pluie jusqu'à samedi après-midi. S'il est humide, il suffit d'un rayon de soleil, et il est rapidement sec. Ce qui limite aussi les risques de blessures pour les joueurs.

En revanche, si le terrain est trop mouillé, les matchs devront être reportés au samedi 1er juin.

Et puis, autre scénario... S'il pleut pendant le match, les arbitres se préparent à trancher. Soit il y aura une suspension le temps de l'averse, comme on peut le voir à Roland Garros, par exemple. Soit il pleut trop pour reprendre et les rencontres sont reportées.