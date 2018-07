Cherbourg, France

"On va ramer, on le sait. _On va ramer au moins la première partie de championnat_". D'entrée de jeu, le nouvel entraîneur des Mauves, Nicolas Tricon, annonce la couleur. Les Cherbourgeois vont devoir mettre le bleu de chauffe pour leur opération maintien en Proligue, la deuxième division du handball en France. "On va prendre les matchs un par un, se dire qu'on est à chaque fois outsiders, et le maintien va venir progressivement", commente le pivot Nicolas Bordier, qui arrive de Saran.

🤾‍♂️Nicolas Tricon (entraîneur de la @JSCherbourg) : "On sait qu'on va ramer au moins la première partie de saison" #Proligue#FBSportpic.twitter.com/3YeF5oiYVF — France Bleu Cotentin (@fbleucotentin) July 30, 2018

"26 matchs de coupe"

Et d'abord, premier objectif : rebâtir un groupe. Il ne reste que trois joueurs de la saison dernière. Treize nouveaux ont posé leurs bagages dans la Manche. "L'intégration se passe bien. On a beaucoup de nouvelles têtes", sourit l'ailier Williams Manebard, qui en est à sa cinquième saison chez les Mauves. "Notre rôle est de leur montrer tout ce qu'il faut savoir sur Cherbourg, le club, la ville, les valeurs de convivialité, fraternité, amitié...", note quant à lui Youenn Cardinal, élu meilleur joueur la saison dernière en Proligue. Une intégration qui se fait d'autant bien que, même s'il y a de nombreuses nationalités dans l'effectif, seuls deux joueurs ne parlent pas français : "ça va très vite. Jusqu'à la Toussaint, on parle en anglais si besoin ; après, ce ne sera qu'en français. Ils vont avoir deux cours par semaine dès le mois de septembre", explique Nicolas Tricon.

"On s'attend à 26 matchs de coupe. on sait qu'on va avoir mal. On a un calendrier pas facile avec Massy d'entrée chez nous, puis on va à Nice, Grenoble, on reçoit Strasbourg", explique Nicolas Tricon. Mais le groupe est conscient du challenge : "le groupe va progressivement se constituer une identité", assure Nicolas Bordier. "On sera dans un championnat à deux vitesses, une Proligue des riches (Créteil, Chartres, Massy, Limoges) et une autre des pauvres. Nous, on part d'une feuille blanche. Je pense qu'on sera avec Caen, Vernon", résume l'entraîneur des Mauves.

Tournoi de préparation en Macédoine

Après une semaine de tests, les joueurs de la JS Cherbourg entrent dans le dur. Le début d'une de phase de préparation de trois semaines à salle Chantereyne (course, musculation, travail sur le projet de jeu), avant une série de matchs amicaux. D'abord, deux jours (20-21 août) à Pontault-Combault, qui consisteront en trois oppositions pour travailler plusieurs thèmes. Et puis à la fin du mois, un tournoi en Macédoine (31 août au 2 septembre), en forme de "veillée d'armes" : "on va retrouver le champion de Turquie (HC Selkaspor), celui de Finlande (Riihimäen Cocks), l'équipe locale de Macédoine (RK Pelister), etc.", confie l'entraîneur des Mauves.

Le premier match de la saison, ce sera le premier tour de la Coupe de la ligue avec la réception de Tremblay (Starligue) le 8 septembre à Chantereyne. Le championnat de Proligue reprendra lui le week-end suivant, le 14 septembre : la JSC recevra un des poids lourds, Massy.