Les handballeurs chambériens débutent la saison avec la coupe d'Europe ce samedi au Phare

Chambéry débute la saison avec la coupe d'Europe EHF et un match à enjeux. Premier tour éliminatoire ce samedi à 20h au Phare. Le Chambéry Savoie Mont Blanc accueille l'équipe roumaine de Constanta. Le match retour se jouera en Roumanie samedi prochain.

Si les Savoyards se qualifient, ils devront jouer un deuxième tour préliminaire avant d'accéder aux phases de poules de la coupe d'Europe EHF.

Chambéry plus fort...sur le papier

Si Chambéry est donné favoris il faut toujours se méfier de ces matchs couperets. : "On sait que les matchs de coupe sont toujours un monde à part et ça nivèle un petit peu les performances des uns et des autres", selon l'entraineur savoyard Erick Mathé. Il estime que : "Constanta a beaucoup plus d'expérience que nous en coupe d'Europe. A nous de compenser par la qualité du groupe qui est stable depuis un petit moment et qui sort d'une très bonne saison, donc on espère surfer sur cette dynamique là". Pour cette nouvelle saison l'effectif est quasiment le même puisque la Team Chambé a recruté seulement deux joueurs : le gardien international croate Filip Ivic et le pivot espagnol (international également) Iñaki Pecina.

Etre performant dès le premier match

Avec ce tour préliminaire de la coupe d'Europe EHF Chambéry n'a pas le droit à l'erreur et doit être performant dès ce samedi soir. Erick Mathé "trouve ça plutôt bien" , pour le coach chambérien démarrer par une coupe plutôt que le championnat, comme d'habitude, permet de casser la routine. Pour lui, "quand on commence par le championnat on connait 80% des équipes, là la part d'inconnu est bien plus importante. Et l'élimination direct en aller/retour amène une autre saveur".

Le calendrier de la saison 2022/2023

Aprés ce premier tour de la coupe d'Europe EHF la team Chambé enchaînera avec la coupe de France et un déplacement à Dijon le 6 septembre. Le championnat de Starligue lui débutera le vendredi 9 septembre, les Savoyards se rendront à Nantes. Vous pouvez découvrir le calendrier détaillé ici.