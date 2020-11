Les handballeurs chambériens lourdement battus à domicile pour leur reprise

Le retour sur les terrains a été compliqué ce dimanche pour la Team Chambé. Les handballeurs savoyards ont lourdement perdu 35 à 26 au Phare face à Nantes, en Lidl Starligue.

"On n'avait pas les armes"

Ils ont été dominé de bout en bout et dès la mi-temps, l'écart était de dix buts entre les deux équipes. Côté Chambéry, l'Espagnol Alejandro Costoya a été exclu après seulement quinze minute de jeu. Une décision "sévère" juge Erick Mathé, son entraineur, qui avoue également "on n'avait pas les armes aujourd'hui. Mais _je suis satisfait de ce que j'ai vu dans l'engagement_. C'est un retour douloureux mais il fallait passer par là, il fallait reprendre."

Premier match à huit-clos

Cette rencontre marquait le grand de retour des jaunes et noirs après un mois sans compétition, à cause des différents reports de match, et également le premier huit-clos de la saison à domicile.

La tribune des Frega 12 vide © Radio France - LC

La tribune des Fondus... vide © Radio France - LC

Pour combler l'absence de public, une bande son avec des chants et du tambour a résonné durant tout le match, combiné, lors des buts et arrêts de jeu, à de la musique.

Après cette défaite, les chambériens sont 14ème sur 16 au classement de Lidl Starligue. Prochain match, dimanche prochain à Istres.