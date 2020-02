Les handballeurs chambériens perdent à Chartres, neuvième défaite de la saison

L'année 2020 commencent décidément mal pour la Team Chambé. Elle a perdu ce mercredi soir sur le terrain de Chartres 26 à 22. C'est leur troisième défaite consécutive et leur neuvième revers de la saison en championnat.

Il fallait gagner pour entretenir l'espoir d'accrocher une place européenne en fin de saison. Cet objectif se complique de plus en plus suite au résultat de ce mercredi soir. Les handballeurs chambériens ont perdu 26 à 22 sur le terrain de Chartres, 12ème au classement. Les Savoyards n'ont jamais réussi a revenir au score et à suivre le rythme imposé par leurs adversaires.

C'est leur troisième défaite consécutives et surtout la neuvième de la saison en championnat.