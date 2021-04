Les handballeurs chambériens stoppent l'hémorragie à Chartres

Les supporters du Chambéry Savoie Mont Blanc Handball ont dû se faire beaucoup de cheveux blancs ce dimanche après-midi. Après trois défaites consécutives, dont deux à domicile, les Jaunes et Noirs l'ont emporté à Chartres 22-21 au terme d'une fin de match irrespirable et d'une rencontre au cours de laquelle ils n'ont fait que courir après le score.

Le début de match est à l'avantage des Chartrains, qui prennent le large dès la 10ème minute. 6-3. Mais comme souvent après un trou d'air, Chambéry remonte au score et revient à un point à la mi-temps, 13-12.

Un temps mort décisif en seconde période

Après la pause, les hommes d'Erick Mathé repartent fort et passent même devant à la 34ème minute... avant de s'effondrer. Chartres accélère et mène de quatre buts à douze minutes du coup de sifflet final. Le moment choisi par l'entraîneur chambérien pour prendre un temps mort salutaire. Juste après, les Savoyards sont survoltés, marquent trois buts en deux minutes et égalisent. 20 partout. Les huit dernières minutes sont étouffantes tellement la partie est serrée, les gardiens sont d'ailleurs excellents et préservent le suspens.

Le demi centre Jean Loup Faustin libère les chambériens à une minute de la fin. Les Chartrains tentent une dernière attaque pour arracher un match nul mais le poteau sauve le portier suisse Nikola Portner et la maison jaune et noire.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Au classement de Starligue, Chambéry est 9ème, à 10 points du podium mais avec encore trois matchs de retard. Pas le temps de se reposer néanmoins. Ils enchaînent avec un déplacement mardi sur le terrain de Cesson-Rennes.