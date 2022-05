Les handballeurs cherbourgeois qualifiés pour le Final Four de Proligue

"On est à Dijon ! On est à Dijon !". Le coup de sifflet final de la partie n'est pas encore donné, que déjà le speaker laisse éclater sa joie dans une salle Chantereyne en ébullition. C'est désormais officiel : grâce à son succès 34-29 contre Villeurbanne, la JS Cherbourg est assurée de terminer deuxième de Proligue, avant même de jouer la dernière journée de championnat. Une deuxième place synonyme d'accession directe au Final Four, cette finale à quatre pour accéder à l'élite, et qui se déroulera les 4 et 5 juin à Dijon.

C'était un match pour se dire merci. Être deuxième à la fin de la saison régulière avec l'équipe la plus jeune de Proligue, ça a valeur d'un titre. Là, c'est le temps de se récompenser. Et derrière, on a des matchs qui arrivent pour se dire bravo. Maintenant, on a deux grosse semaines pour se préparer et arriver pleine balle au Final Four - Frédéric Bougeant, entraîneur de la JS Cherbourg

Onze matchs d'affilée sans défaite

Un ticket décroché en mode patron par des Mauves qui n'ont jamais été inquiétés durant cette rencontre. Emmenés par un Lucas Vanègue encore en feu (11 buts), une défense solide et un gardien Gauthier Ivah qui a fait le job, les hommes de Frédéric Bougeant ont réussi à prendre une avance confortable juste avant la mi-temps (16-11, 29e). La seconde période n'a fait que conforter cette mainmise cherbourgeoise : les Manchois ont compté jusqu'à sept buts d'avance (28-21, 48e). A la fin de la rencontre, l'entraîneur a fait tourner son effectif : une manière de faire participer tout le monde à la fête (34-29, 60e). Les Cherbourgeois enchaînent un onzième match sans défaite. "Pas devoir passer les barrages, c'est une chance. Il y a vraiment moyen de faire quelque chose pour aller chercher la première division", prophétise Julien. "Espérons, mais la marche est haute. Et le plus dur reste à faire", ajoute Guy.

Chantereyne, c'est le cœur de Cherbourg qui bat. En tous les cas, l'ambiance se déplacera [à Jaurès] - Arnaud, supporter

La der' dans le chaudron

Une rencontre qui avait une résonnance particulière, car c'était celle des aurevoirs. D'abord, à certains joueurs de l'effectif, comme Lucas Vanègue, Kristian Orsted ou encore Lior Gurman. Aurevoirs également au mythique chaudron mauve de Chantereyne, qui va se refaire une jeunesse. L'enceinte datant de 1976 va être rénovée : pendant le chantier, la JSC va jouer ses matchs à domicile salle Jean-Jaurès à Equeurdreville. "C'est beaucoup d'émotion car d'un côté, c'est l'appréhension de ce qui va arriver après. Et de l'autre, c'est un moment énorme, cette ambiance... c'est incroyable ! J'espère qu'on va continuer à vivre ça à Equeurdreville. Quelque part, c'est le jeu, car ça va permettre d'avoir une salle au niveau. D'un autre côté, s'il y a montée, c'est peut-être pas le bon moment", explique Arnaud, un inconditionnel des Mauves. "Chantereyne, on a nos repères, c'est la maison. ça va être vraiment différent là-bas", confie Patricia, une bénévole.

Les handballeurs cherbourgeois qui ont désormais rendez-vous vendredi à Tremblay, pour la dernière journée de championnat. Avant le Final Four, les 4 et 5 juin à Dijon.