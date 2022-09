EHF : les handballeurs de Chambéry s'imposent face au Fejer B.A.L-Veszprem 29 à 25

La Team Chambé recevait le club hongrois du Fejer B.A.L-Veszprem au Phare pour le match aller du second tour qualificatif de Coupe d'Europe EHF. Les Chambériens se sont imposés 29 à 25 et disputeront le match retour en Hongrie le 4 octobre.

C'est clairement un objectif affiché des handballeurs chambériens cette saison : aller le plus loin possible en Coupe d'Europe EHF. Mais avant de disputer les phases de groupe, la Team Chambé doit affronter à deux reprises le club hongrois du Fejer B.A.L-Veszprem. Le match aller a lieu ce mardi au Phare de Chambéry.

15-12 à la mi-temps pour la Team Chambé

Les handballeurs de la Team Chambé ont mené au score tout au long de la première période. Ils retournent au vestiaire sur le score de 15 à 12.

A la 42e minute de jeu, Chambéry est toujours devant au score : 20 à 17

Moins expérimenté en Coupe d'Europe, les handballeurs hongrois du Fejer B.A.L-Veszprem sont aussi moins précis devant le but que laTeam Chambé. Mais ils s'accrochent, ils se félicitent à chaque but, heureux d'être ici et de disputer ce match de qualification si important pour la suite de la compétition. A la 42e minute de jeu, Chambéry est toujours devant au score : 20 à 17.