Les handballeurs de l'Union Sud Mayenne prêts à disputer la finale de la coupe de France des régions à Paris

C'est le jour J pour les handballeurs de l'Union Sud Mayenne. Ce samedi 11 juin, ils disputent la finale de la coupe de France des régions, une coupe réservée aux clubs amateurs de niveau régional. L'équipe mayennaise réalise une saison incroyable avec une montée en Nationale 3 et une finale à disputer.

Les joueurs de l'Union Sud Mayenne attendent cette finale depuis le 17 avril. Tristan Gaillard, l'un des deux gardiens de buts, est impatient : "j'ai hâte de pouvoir profiter de cette aventure. Cela fait long depuis près de deux mois. Au début, on ne se rend pas compte, on essaie d'imaginer un peu et là, je suis de plus en plus impatient."

A quelques heures de la finale, la pression monte admet l'un des joueurs expérimentés de l'équipe, Enguerrand Mulon : "la pression monte effectivement. Moi, je croyais qu'elle n'allait monter tant que ça mais en fait, ça y est, on sent l'engouement. Cette finale est vraiment dans les têtes depuis cette semaine. Je suis aussi salarié au club et de voir tous les groupes de jeunes qui vont venir assister à ce match, c'est incroyable. Ils sont à fond et cela va être fou."

Et le petit garçon du joueur, Léonard (8 mois seulement) sera dans les tribunes. Les tribunes de Bercy, cette salle mythique pour le sport et le hand français explique Alexis Huaulmé, l'un des deux entraîneurs de l'équipe masculine de l'USM : "les joueurs vont fouler le terrain de Bercy pour la première fois et je vais fouler pour la première fois le terrain de Bercy en tant qu'entraîneur. C'est unique, c'est exceptionnel. On reste encore un petit club et donc c'est énorme de jouer à Bercy dans la plus grande salle de handball de France. Un lieu emblématique avec des titres conquis par notre équipe de France dans cette salle, en 2017 pour les garçons et en 2018 pour les filles. Donc oui, pour nous, c'est exceptionnel."

Plus de 600 supporters mayennais à Bercy

Sept cars et plus de 600 supporters mayennais vont faire le déplacement jusqu'à Paris pour encourager l'équipe du Sud Mayenne. Hervé Blottière, co-entraîneur, est ravi : "on a plein d'encouragements de tout le département et c'est fédérateur pour le handball. Je crois que c'est un tournant pour ce sport en Mayenne car il y aune équipe féminine qui monte en Nationale 3 à Évron et notre équipe grimpe aussi en étant invaincu cette saison et là, on vit cette petite cerise sur le gâteau qui va vraiment être un bon moment et un bon souvenir pour les gars."

L'emblème du club, c'est la panthère noire. Les griffes seront certainement de sortie ce samedi après-midi à l'Accor Arena de Bercy. Match contre l'équipe de Palaiseau à 16h30. Invaincus cette saison, toutes compétitions confondues, les garçons de l'USM vont tenter de rejoindre au palmarès de cette coupe des régions, les filles d'Ambrières-les-Vallées, sacrées en 2010.

L'équipe de l'Union Sud Mayenne

2. Kilian Bescher

3. Lucas Thibault

4. Corentin Gaillard

5. Hugo Carré

6. Rémy Chagrani

7. Axel Morel

10. Jarod Cosnard

11. Adrien Morel (capitaine)

13. Timothée Blottière

16. Tristan Gaillard (gardien)

17. Arnaud Brice

18. Enguerrand Mulon

22. Nicolas Fournier (gardien)

33. Antonin Blottière

Entraîneurs : Alexis Huaulmé et Hervé Blottière

Parcours en coupe de France régionale