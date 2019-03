Les handballeurs de la JS Cherbourg valident leur maintien en Proligue face à Vernon

Cherbourg, France

L'entraîneur des handballeurs cherbourgeois Nicolas Tricon l'admet : "Soulagé après une bonne bouillie de handball". Pour la manière, on repassera. Mais l'essentiel est là : grâce à sa victoire 28-27 à domicile contre Vernon, la JS Cherbourg a assuré ce vendredi son maintien en Proligue, la deuxième division française, à quatre journées de la fin du championnat.

Sérieux dans un match haché, les Mauves ont mené la partie de bout en bout, allant jusqu'à mener de cinq buts (27-22, 55e) face à une très petite équipe de Vernon, avant dernière de la classe. Dans une salle à guichets fermés, les supporters cherbourgeois savourent ce ticket pour une nouvelle saison en Proligue. "Je pensais que ça allait être plus compliqué. Mais ça fait plaisir, et ça permet de préparer la prochaine saison", confie Quentin. Et Nicolas Tricon va dans le même sens : "C'est aussi une surprise. Bien sûr qu'on est hyper contents de se maintenir au mois de mars. Tu me l'aurais dit quand je suis arrivé le 15 mai avec trois joueurs, je t'aurais dit de pas exagérer", sourit le coach des Mauves.

Même maintenus, "On ne lâchera rien"

Un entraîneur dont le travail a été souligné par le président, Vincent Férey : "Il a su créer un groupe homogène. Chapeau Nicolas car c'était pas simple comme premier challenge. Pour une première expérience en Proligue, c'est réussi". Quant à un nouveau contrat ? "Aujourd'hui tout est ouvert", confie le président.

L’après-match de Nicolas Bordier: “Fier de cette victoire avec cette équipe mais pas forcément du match. Il nous a manqué de la folie dans la 1ère mi-temps mais l’essentiel est d’avoir gagné !” pic.twitter.com/QRMvwcYzmb — JS Cherbourg Manche (@JSCherbourg) March 29, 2019

De leur côté, les joueurs comptent bien continuer sur leur lancée. Huitièmes, ils veulent terminer le plus haut possible et aller titiller la septième place. "C'est à nous de nous fixer les objectifs, et de prendre plaisir à faire chier les autres jusqu'au bout. On ne lâchera rien", prévient le pivot Nicolas Bordier. Et ça commence dès vendredi prochain à Strasbourg.