Les handballeurs français s'inclinent contre la Suède en demi-finale du Mondial

La marche était trop haute ce vendredi 29 janvier : les handballeurs français se sont inclinés face aux Suédois, en demi-finale du Championnat du monde. Score final : 32-26.

Les Français, comme les Suédois, étaient invaincus depuis le début de la compétition en Egypte.

Dans l'autre demi-finale, l'Espagne, championne d'Europe en titre, affronte le Danemark, tenant du titre olympique et mondial, à partir de 20h30.

Un dernier match pour un podium

Les Bleus n'en ont pas terminé avec leur campagne égyptienne, qui restera réussie en cas de podium. Cela passera par un succès sur le perdant du match Espagne - Danemark, et donc une médaille de bronze dans ce premier Mondial à 32 équipes et à huis-clos.

Une troisième place serait une belle récompense pour Guillaume Gille - nommé sélectionneur en janvier 2020 dans la foulée de l'élimination historique au premier tour de l'Euro - et pour un groupe venu en Egypte sans l'icône Nikola Karabatic, blessé au genou droit en octobre, et qui a perdu en cours de route le gardien Wesley Pardin, blessé face à la Suisse, ainsi que l'arrière gauche Timothey N'Guessan et le pivot Luka Karabatic, touchés en quarts contre la Hongrie.