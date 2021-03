Les handballeurs montpelliérains accrochés chez eux par les Suisses de Schaffhousen

Les handballeurs montpelliérains arrachent le match nul face aux Suisses de Schaffhousen grâce à un penalty réussi à la dernière seconde du match par l'ailier gauche international Hugo Descat, ce mardi soir au palais des sports René Bougnol, en 8èmes de finales aller de Ligue Européenne.

Privés de plusieurs titulaires, les handballeurs montpelliérains n'ont jamais réussi a mettre les suisses de Kadetten Schaffhausen à distance, avec un écart de deux buts au maximum, 15-13 à la mi temps. Plusieurs pertes de balles et tirs ratés ont couté cher aux Montpellliérains , menés à une minute de la fin du match, Melvyn Richardson obtient un penalty sur le gong que Hugo Descat transforme, 5 /5 à cet exercice pour l'ailier gauche montpellierain qui termine meilleur buteur avec 8 buts. C'est le jeune demi centre international helvète Jonas Schelker qui est le meilleur buteur de son équipe avec 7 réalisations.

Rien n'est perdu

Si ce match nul est une mauvaise affaire pour les montpelliérains, cela ne donne pas non plus un vrai avantage aux Suisses. Montpellier avec le retour -on l'espère -de ses deux pièces maitresses en défense, les portugais Duarte et Borges devra aller chercher la victoire et la qualification pour les 1/4 de finales au match retour à Schaffhousen dans une semaine, mardi 30 mars.