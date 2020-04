Les handballeurs montpelliérains lancent des défis à leurs supporters sur instagram

Cela fait un mois que les compétitions sont arrêtées, un mois de confinement aussi pour les joueurs du Montpellier Handball. Le club a cessé ses activités jusqu' à nouvel ordre.

Pour ne pas perdre le contact, depuis la fin de semaine dernière, le MHB propose des rendez-vous avec les joueurs pros sur le compte instagram officiel du club @mhbofficiel.

Le maté de Simonet

Des temps de conversations, de partage du quotidien des joueurs ,une séance sportive avec Alan Albert, le préparateur physique de l'équipe ce lundi et plus original des défis : ça a commencé vendredi avec le concours de dessin de l'ailier international Mathieu Grebille, autour de Foxy, la mascotte des Blue fox , rendez vous jeudi 9 avril avec le demi-centre argentin Diego Simonet pour apprendre à faire le maté, la boisson traditionnelle sud-américaine et vendredi 23 avril le rougail réunionnais de l'arrière international Melvyn Richardson.