Les handballeurs nantais à l'épreuve allemande

Après la Macédoine, le HBC Nantes reçoit les Allemands de Rhein Neckar Lower ce mercredi soir en Ligue des champions. C'est encore un match de costauds qui s'annonce.

Tout juste le temps de se remettre de sa défaite en Macédoine que le HBC Nantes enchaîne avec un nouveau match de Ligue des champions ce mercredi soir. Et un très gros match face aux Allemands du Rhein Neckar Lower, autrement dit l'équipe de la ville de Mannheim. Ils sont deuxième du groupe et invaincus jusque là. Le H, lui, est quatrième avec une victoire et une défaite.

Les matchs France-Allemagne sont toujours particuliers

La dernière fois que le H a joué contre Rhein Neckar, c'était il y a quatre ans, en finale de la Coupe d'Europe HEF. Il s'était incliné 26 à 24. "Ça reste un souvenir incroyable même si ça s'est terminé par une défaite", se souvient l'entraîneur Thierry Anti. "Mais à l'époque, nous n'étions pas au niveau où nous sommes aujourd'hui". Ceci dit, il s'attend à un match très compliqué ce mercredi soir, face aux champions d'Allemagne. "Et les matchs France-Allemagne sont toujours particuliers. Ils nous prenaient un peu de haut à une époque. Les équipes sont plus internationalisées aujourd'hui, mais ce sont toujours des matchs accrochés".

💬"Cela va être un nouveau gros match. Nous devrons être solides. Il faudra se donner à 200% devant notre public !" 🔥

Trois joueurs forfaits

Et ce qui va compliquer la tâche du H, ce sont les forfaits d'Olivier Nyokas, de Dominique Klein et de Rock Felhio. Du coup, deux jeunes du centre de formation ont été appelés dans le groupe pro : Junior Scott et Junior Tuzolana.

Nantes-Rhein Neckar, c'est à 18h30 ce mercredi soir à la Trocardière à Rezé.