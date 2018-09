Nantes, France

e HBC Nantes reste invaincu en championnat à l'issue de la quatrième journée. Jeudi soir devant leur public, les handballeurs nantais sont enfin venus à bout de leur bête noire Montpellier. Un succès 31 à 28 qui met un terme à une série de quatre défaites consécutives face à ce même adversaire (Championnat, Ligue des champions et Trophée des champions).

L'entraîneur du "H" le martèle depuis le début de saison : " L'objectif premier c'est le championnat !". Thierry Anti avait depuis longtemps déjà coché ce match comme une première étape obligatoire dans le parcours de son équipe. Et le choc de ce jeudi soir a tenu toutes ses promesses.

Une première mi-temps favorable aux Héraultais

Les premières minutes voyaient les deux équipes se rendre coup pour coup, sur un rythme soutenu. Montpellier faisait le premier break (6-8 13è minute), mais Nantes restait dans la partie grâce un Nicolas Claire efficace en attaque, sans pouvoir toutefois repasser en tête (9-9 16è, puis 13-13 24è). Dans les buts, Arnaud Siffert commençait son festival et les Montpelliérains regagnaient les vestiaires avec un seul but d'avance (16-17).

[@LidlStarligue - J4] #InstantLive

⏸️ Le @mhbofficiel mène à la mi-temps face au @HBCNantes : 17-16.

📲 Direction l'application officielle du @mhbofficiel pour suivre les stats et le Live scoring de la seconde période ! pic.twitter.com/RDBIISQCNR — Montpellier Handball (@mhbofficiel) September 27, 2018

Le "H" prend les devants en seconde période

Ils allaient mettre près de cinq minutes pour retrouver le chemin des filets, butant sur un gardien nantais en état de grâce et une défense plus agressive qu'au cours du premier acte. Le HBC Nantes repassait devant une première fois (18-17 33è) et prenait trois longueurs d'avance sur un tir de Kiril Lazarov (24-21 43è), mais ne parvenait pas à tuer le match. Nicolas Portner, brillant dans les cages montpelliéraines, redonnait un peu d'espoir à ses coéquipiers (25-24 48è). Insuffisant pour briser la dynamique d'une formation nantaise portée par un public énorme, et qui s'imposait finalement 31-28.

Le ⁦@HBCNantes⁩ prend sa revanche sur la finale de la ligue des champions et bat le ⁦@mhbofficiel⁩ 31-28 #Handballpic.twitter.com/Pilj7arbqT — FranceBleuLoireOcéan (@bleuloireocean) September 27, 2018

Le pivot nantais Nicolas Tournat avait le sourire à la fin du match "Aujourd'hui tout le monde a élevé son niveau de jeu,. Arnaud était là, il a fait des arrêts quand il fallait. Tout le monde a amené sa pierre à l'édifice, son énergie, et pour battre Montpellier il faut tout ça !"

Avec 9 buts le Nantais Nicolas Claire termine meilleur buteur du match, devant son coéquipier Kiril Lazarov (7 réalisations). Arnaud Siffert a réussi une grosse performance dans les buts avec 13 arrêts.

Les supporters nantais ont porté leur équipe © Radio France - Martial Cure

Avec ce quatrième succès en quatre matches, les Nantais rejoignent Chambéry en tête du classement de Starligue