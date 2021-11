Les handballeurs nantais qualifiés pour la finale à quatre de la Coupe de la Ligue

Le HBC Nantes a battu Créteil en quarts de finale de la Coupe de la Ligue ce mercredi soir. Il jouera donc le final four au mois de décembre à Metz.

Les handballeurs nantais vont pouvoir tenter de décrocher la deuxième Coupe de la Ligue de leur histoire au mois de décembre à Metz. Ils se sont en effet qualifiés pour la finale à quatre de la compétition grâce à leur victoire sur Créteil, 37 à 29 ce mercredi soir à la H Arena.

Face au PSG, Montpellier et Chambéry

Ce final four se jouera en Lorraine sur un week end, les 18 et 19 décembre. Le H aura du costaud face à lui avec le PSG, Montpellier et Chambéry.