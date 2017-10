Les handballeurs nantais s'inclinent devant Montpellier

Dans le match au sommet de la quatrième journée de championnat, Montpellier est venu s'imposer à La Trocardière mercredi soir 30 à 27. Les Nantais ont commis top d'erreurs et ont manqué de sérénité, face à des Héraultais qui ont fait preuve d'une plus grande maîtrise.

Un mois après sa victoire au trophée des champions, le HBC Nantes a concédé sa première défaite de la saison à domicile mercredi soir. Pour ce match au sommet de la quatrième journée de Star Ligue, les Nantais toujours privés de l'arrière gauche Olivier Nyokas et de l'ailier gauche Dominik Klein, ont été battus logiquement par Montpellier 30 à 27. Après avoir atteint la pause avec un but d'avance (15-14) et en avoir compté 3 en début de seconde période (18-15 à la 33ème minute), le H a bafouillé son handball. Les Montpelliérains ont profité des erreurs nantaises pour combler l'écart et prendre irrémédiablement l'avantage.

"Ce qui s'est passé ce soir n'est pas illogique au vu de nos dernières productions" : l'entraîneur nantais Thierry Anti

Cette première défaite de la saison devant une salle comble (4610 spectateurs) n'est finalement pas si surprenante pour l'entraîneur nantais Thierry Anti : "Même lorsqu'on avait gagné ces derniers temps, j'avais dit que tout n'était pas parfait. Et qu'il y avait des choses à reprendre dans notre jeu. Ce soir, on se précipite à des moments où avant on était plus sereins. On rate des shoots immanquables, on perd beaucoup de duels en défense, et on a plus de continuité dans le jeu lorsqu'on est bloqué en attaque. Ça fait un peu beaucoup tout ça !" Les performances des gardiens de buts lors des derniers matches ont peut-être un peu masqué les manques du collectif nantais. Le pivot Nicolas Tournat était agacé par cette défaite : "Ce n'est pas possible de faire des erreurs comme ça. Des mauvais replis défensifs, des tirs trop précipités. on s'énerve aussi sur l'arbitrage et on perd le fil du match. C'est trop bête de perdre comme ça."

Le Nantais David Ballaguer face au gardien de Montpellier Vincent Gérard © Maxppp - Jérôme Fouquet

Les Nantais n'auront pas trop le temps de s'attarder sur cette défaite. Ils joueront samedi à Barcelone leur quatrième match de Ligue des champions. Un match que vous pourrez vivre en direct sur France Bleu Loire Océan à partir de 19h30