Les handballeurs nantais se qualifient en Coupe d'Europe

À l'aller (photo ci-dessus) comme au retour, ça a été très serré entre Nantes et Arendal

Nantes, France

Les handballeurs nantais ont souffert mais ils sont qualifiés pour la phase de poules de la Coupe d'Europe EHF pour la quatrième fois de leur histoire, après 2013, 2014 et 2016. Pour ça, ils sont allés chercher le match nul 30-30 chez les Norvégiens d'Arendal qu'ils avaient déjà difficilement battus 30 à 29 au match aller. Ils ont notamment fait la différence grâce aux six buts de Kiril Lazarov - meilleur buteur nantais - et au bon match du gardien Cyril Dumoulin.

Nantes, Nîmes et Aix qualifiés

Le HBC Nantes poursuit donc sa route en Coupe d'Europe EHF, comme Nîmes et Aix-en-Provence qui a éliminé Chambéry. Ils connaîtront leurs adversaires de poule lors du tirage au sort, ce jeudi, à Vienne.